تحالف الفتح:تأجيل عرض كابينة علاوي على البرلمان إلى الأسبوع المقبل

بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الثلاثاء، (18 شباط 2020)، تأجيل عرض التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، داخل مجلس النواب الى الاسبوع المقبل في حال استمرت الضغوط عليه من قبل السنة والكرد.

وقال قدو في حديث صحفي، إن “المفاوضات لا تزال متعثرة بسبب استمرار الضغط الكردي والسني على علاوي، من اجل ان يكون لهم تمثيل وزاري وفق مقاعدهم الانتخابية”.

واضاف ان “الضغوط الحالية قد تؤجل طرح الكابينة الوزارية، بدلا من يوم الخميس المقبل الى الاسبوع المقبل”.