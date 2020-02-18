تحالف الفتح:تأجيل عرض كابينة علاوي على البرلمان إلى الأسبوع المقبل

تحالف الفتح:تأجيل عرض كابينة علاوي على البرلمان إلى الأسبوع المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الثلاثاء، (18 شباط 2020)، تأجيل عرض التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، داخل مجلس النواب الى الاسبوع المقبل في حال استمرت الضغوط عليه من قبل السنة والكرد.وقال قدو في حديث  صحفي، إن “المفاوضات لا تزال متعثرة بسبب استمرار الضغط الكردي والسني على علاوي، من اجل ان يكون لهم تمثيل وزاري وفق مقاعدهم الانتخابية”.واضاف ان “الضغوط الحالية قد تؤجل طرح الكابينة الوزارية، بدلا من يوم الخميس المقبل الى الاسبوع المقبل”.وأشار قدو الى ان “تحالفي الفتح وسائرون، وبعض القوى السياسية مع الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء المكلف، لتشكيل حكومته”، مؤكدا أن “عرض الكابينة داخل مجلس النواب تحتاج الى النصف زائد واحد لتمريرها”. وكان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، أكد السبت (15 شباط 2020)، أن حكومته اقتربت من تحقيق انجاز تاريخي عبر اختيار كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين، دون تدخل أي طرف سياسي.

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