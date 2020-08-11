تحالف الفتح:عودة مجالس المحافظات المرفوض شعبيا متروك للجنة التعديلات الدستورية

تحالف الفتح:عودة مجالس المحافظات المرفوض شعبيا متروك للجنة التعديلات الدستورية
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة الفتح النيابية سعد شاكر، الثلاثاء، عن مصير مجالس المحافظات، مبينا أن الكتل السياسية قررت تأجيل حسمها الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال شاكر في حديث صحفي، إن “هناك اجماعا بين القوى والكتل السياسية على تأجيل حسم موضوع مجالس المحافظات في هذه الدورة البرلمانية، وهنالك اتفاق تضمن تأجيل مناقشة وحسم موضوع مجالس المحافظات وقانونها الى ما بعد الانتخابات النيابية القادمة”.وأضاف، أن “قانون مجالس المحافظات ينص على ان انتخاب المحافظ من قبل اعضاء مجلس المحافظة وبما انه لا وجود لمجالس المحافظات حاليا والتي حلت فمن غير الممكن اجراء انتخابات كما وان الجماهير  طالبت بأنهاء وجود مجالس المحافظات وهذا يحتاج الى تعديل دستوري، ومن غير ممكن حاليا اجراء ذلك”.وأشار شاكر الى أنه “على اساس ذلك فان الكتل السياسية قررت تأجيل ذلك الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ليتولى مجلس النواب الجديد اجراء تعديل او تغيير في الدستور وإبقاء او الغاء هذه المجالس”.وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خرج الجمعة (31 تموز 2020)، بخطاب متلفز حدد فيه موعد الانتخابات المبكرة القادمة في العراق، مبينا أن  6 حزيران من العام القادم سيكون موعداً لإجرائها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *