جوهر:أكثر من 500 مليون دينار رواتب نواب كردستان بدون أي جلسة عمل
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أربيل/شبكة أخبار العراق- اكدت تقاریر صحفية كردية ان تكلفة مرحلة ما بعد اداء اليمين في الجلسة الاولى لبرلمان كردستان قد تصل الى اكثر من 500 مليون دينار، رغم ابقاء الجلسة مفتوحة لاكثر من شهر واستحقاق 111 برلمانيا لاستلام الرواتب. وقال سكرتير برلمان كردستان طارق جوهر في تصريح صحفي، انه “بعد مرور شهر على اداءهم للقسم فأن اعضاء برلمان كردستان يستحقون في السادس من الشهر الحالي راتب شهر كامل، ستوزع عليهم حسب تسلل توزيع الرواتب في وزارة المالية”.وكان 111 عضوا قد ادوا في السادس من الشهر الماضي اليمين كاعضاء في الدورة الخامسة لبرلمان كردستان.ويبلغ الراتب الشهري لاعضاء برلمان كردستان حسب نظام الادخار المتبع في الاقليم 4 ملايين و 850 الف دينار شهريا والمبلغ المطلوب شهريا لراوتب الاعضاء فقط يبلغ 538 مليون دينار و 350 الف دينار، في حين لم يقم اعضاء الدورة الجديدة بأي نشاط سوى اداء اليمين، مع ابقاء الجلسة مفتوحة من قبل رئيس السن بسبب تأخر الحزب الديمقراطي الكردستاني في حسم مرشحه لرئاسة الحكومة واتفاق عدد من الكتل على تأجيل الجلسة.يذكر أن كتلة الجيل الجديد في برلمان كردستان [8 مقاعد] رفعت دعوى قضائية ضد رئيس السن لإبقاء الجلسة مفتوحة فيما اختارت باقي الكتل الصمت تجاه التسويف، ما عدا اعتراضات اعلامية لقائمة الجماعة الإسلامية الكردية.وقد دعا المتحدث باسم الجيل الجديد، كازم فاروق الى عدم صرف رواتب النواب لحين المباشرة بمزاولة الأعمال، فيما حمل عضو برلمان كردستان عن الجيل الجديد كاوة عبدالقادر، رئيس السن مسؤولية صرف اكثر من نصف مليار دينار [500 مليون] كرواتب لبرلمانيي الاقليم مقابل اداء القسم فقط.