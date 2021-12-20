حزب الجيل الجديد:فساد حكومة البارزاني والعوائل في الإقليم لايوصف

حزب الجيل الجديد:فساد حكومة البارزاني والعوائل في الإقليم لايوصف
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 السليمانية / شبكة أخبار العراق- طالب حزب حراك الجيل الجديد حكومة البارزاني، الاثنين، بعرض نتائج التحقيق بفيضانات أربيل سريعا.وقال القيادي في الحزب ريبوار محمد في تصريح صحفي: إن ” حكومة البارزاني تحاول التنصل عن مسؤولية مقتل اكثر من 14 مواطنا كرديا جراء السيول وتدمير العشرات من منازل الأهالي البسطاء وتحميلها للمسؤولين الصغار في الدوائر الخدمية”.وأضاف أن “الفساد في الإقليم مستشري من أعلى سلطة حاكمة، وعوائل الأحزاب هي التي تحصل على المقاولات في جميع المشاريع، وبالتالي يجب عرض الحقائق كما هي لا أن تكون شكلية”.

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