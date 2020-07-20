حزب الدعوة يطالب” إعلاميا”بإجراء الانتخابات المبكرة وفي الحقيقة خلاف ذلك

حزب الدعوة يطالب” إعلاميا”بإجراء الانتخابات المبكرة وفي الحقيقة خلاف ذلك
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- طالب حزب الدعوة الاسلامية، الاثنين (20 تموز 2020)، الإسراع بإجراء الانتخابات المبكرة، وتحديد موعد لها، مشيراً إلى أن تحديد موعد أولي يجعل العراقيين واثقين بـ’’عجلة الإصلاح’’.وقال بيان للدعوة : “كانت الانتخابات المبكرة  المطلب الرئيس للمرجعية الرشيدة والكتل السياسية وقطاعات الشعب جنبا الى جنب مع المطالبة  باستقالة الحكومة السابقة”.وأضاف: “فقد اكدت المرجعية الدينية العليا عبر  خطب الجمعة اكثر من مرة على ضرورة تسريع  اجراء تلك الانتخابات ، وقد كانت المهمة الاساس التي تشكلت من اجلها الحكومة الانتقالية الحالية هي اجراء الانتخابات المبكرة بنزاهة وشفافية وتوفير الاجواء المناسبة للمواطنين للأدلاء باصواتهم بحرية تامة  بلا ضغوط او أملاءات بالقوة والاكراه، وهذا يستدعي العمل على استعادة هيبة الدولة وضبط الاوضاع الامنية، حيث لا انتخابات حرة بدون تعهد الحكومة بفرض الامن وحماية  مراكز الانتخابات ودوائرها”. وتابع البيان إن “تحديد موعد أولي لهذه الانتخابات يجعل العراقيين  واثقين ان عجلة الاصلاح  الفعلي قد بدأت تتحرك وان المسار الصحيح للتغيير قد انطلق مما سيعزز الثقة بالعملية السياسية ويجدد الامال بالمستقبل الواعد لهذا الوطن”. وأكمل حزب الدعوة وفقاً للبيان: “اننا ندعو الى تحديد موعد أولي  لهذه الانتخابات على ان لا يتجاوز بداية العام القادم 2021 ،  ونهيب بالحكومة ومجلس النواب والجهات المعنية ولاسيما المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الاسراع في تهيئة المستلزمات المطلوبة  لإجراء هذه الانتخابات وتكريس كل الجهود من اجل تحقيق هذا الهدف المركزي الذي يحظى بالإجماع الوطني”.وأشار إلى، ان “التباطؤ والتسويف بذرائع شتى من شأنه ان يثير غضب الشارع وهواجسه عبر انطباعات  وتفسيرات سلبية عن التمسك بالسلطة والتراجع عن مطالب الشعب بالإصلاح والتغيير وهذا  مما لا يخدم العملية السياسية ويهدد الاستقرار السياسي في البلد”.

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