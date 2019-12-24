حزب الفضيلة يرفض ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء مرفوضة من قبل الشعب

حزب الفضيلة يرفض ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء مرفوضة من قبل الشعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت كتلة النهج الوطني، الثلاثاء، من قرارات تنطلق بدوافع حزبية فيما يخص منصب رئيس الحكومة المقبل.وقالت الكتلة في بيان : “نعلن عدم تأييدنا لترشيح أي شخصية لرئاسة الوزراء لاتلبي تطلعات الشارع العراقي وتوجيهات المرجعية”، محذرة من “القرارات والخطوات التي تنطلق من دوافع حزبية أو فئوية ضيقة تغفل حراجة الوضع السياسي والاجتماعي الذي تمر به البلاد وتفاقم التوتر وتصعد الاحتقان وتبعث على الاحباط واليأس في نفوس العراقيين “.واضافت، ان “المسؤولية الوطنية تتطلب التفكير بدعم الخيارات التي تجمع العراقيين  وتوحد مواقفهم والقادرة على احداث الاصلاح الحقيقي والضامنة لترسيخ المنهج الوطني المستقل وازالة آثار التجربة المؤلمة للفترة السابقة وتجعل بناء الدولة العادلة ومكافحة الظلم والفساد أهم واجباتها ومهامها”.واشارت الكتلة الى ان “من ضروريات المرحلة واستحقاقاتها الواضحة ان تتم مراجعة وتعديل منهجية وطريقة التعامل مع القضايا الوطنية المصيرية ليكون المقياس فيها رعاية مصالح الشعب وصيانة حقوقه والجدية في تحقيق تطلعاته المشروعة ومغادرة  الاستغراق في التنازع والصراع  والاستئثار بمقدرات وامكانات الدولة “.

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