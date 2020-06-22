حسين ولودريان يؤكدان على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا

حسين ولودريان يؤكدان على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تلقّى وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الاثنين (22 حزيران 2020)، اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الفرنسيّ جان إيف لودريان لتهنئته بمناسبة تسنُّمه منصب وزير الخارجيّة، ومناقشة العمل المشترك وبحث الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن.وقالت الوزارة في بيان ، إن “حسين أشاد بدور فرنسا المهم في مُقارَعة تنظيمات داعش الإرهابيّة، والدعم المُقدّم إلى القوات الأمنيّة العراقية من خلال التدريب، والمساعدات اللوجستيّة الأخرى”، داعياً إلى “ضرورة استمرار العمل معاً لدحر تهديدات داعش”.وأكد الوزير بشأن التوترات والتدخلات في المحيط الإقليمي أنه “على الدول الأخرى احترام سيادة العراق، واتباع مبدأ عدم التدخل، وحلّ المشاكل عن طريق الحوار، وإنّ السياسة العراقية الجديدة تستند إلى خلق علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار”.وأضاف، أنّ “الحوارات ستستمرّ مع  حلف الناتو حول آليّة العمل المُشترَك في محاربة داعش”.من جانبه أكّد وزير الخارجية الفرنسي بحسب البيان “دعم بلاده لسيادة العراق”، مُشيراً إلى “أهمّية تقديم الدعم في تحقيق الاستقرار الإقليميّ بالمنطقة”.وأشاد بـ”جولة الحوار الستراتيجيّ الأولى التي جرت بين بغداد وواشنطن، وما تضمّنت من الاتفاق على حفظ سيادة العراق، واستقلاليّة القرار العراقيّ”، مشدداً على “ضرورة إبعاد العراق عن أيّ توترات بالمنطقة”.وتطرّق الوزير الفرنسيّ وفقاً للبيان إلى “ضرورة دعم العراق اقتصاديّاً، والعودة إلى قرارات مؤتمر الكويت المتعلقة بإعادة الإعمار، وتفعيل تلك القرارات لكي تتمكّن الدول التي شاركت في المؤتمر من تنفيذ ما وعدت به في هذا الإطار”.وأكد وزير خارجية فرنسا على “استمرار بلاده بتقديم الدعم في شتى المجالات خُصُوصاً إعادة بناء الاقتصاد العراقيّ”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *