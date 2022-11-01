حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي

حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق -صوت مجلس الوزراء في اجتماعه ،اليوم الثلاثاء،على إلغاء جميع أوامر حكومة تصريف الأعمال السابقة شملت اوامر تعيينات ونقل لكبار المسؤولين وإتفاقيات اقتصادية مع العرب عدا إيران. 

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