حوار فاشل مع رئيس حكومة ساذج

حوار فاشل مع رئيس حكومة ساذج
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بقلم:اياد السماوي

قبل أن أعلن عن رأي بلقاء “الصدمة” الذي أجراه رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم عبر قناة العراقية الفضائية مع رئيس الوزراء , لا بدّ لي أن أتقدّم بالشكر لقناة العراقية الفضائية التي اتاحت الفرصة للرأي العام والشعب العراقي في التعرّف على فكر ووعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .. وربّما هي الميزة الوحيدة في هذا اللقاء الصادم والأول من نوعه مع الكاظمي , حيث وقف العراقيون على الحقيقة الضحلة لهذا الرجل الغامض الذي أصبح رئيسا لجهاز المخابرات العراقي في غفلة من الزمن , وهو الذي لا يملك التخصص الاكاديمي ، كما لم يعمل لحظة واحدة في حياته ضمن أي جهاز أمني أو استخباري قبل توّليه مسؤولية هذا الجهاز الخطير , بل وليس له ارتباطا من قريب أو بعيد بالمؤسسة العسكرية العراقية ، حيث تسلل في غفلة من الزمن وبفعل فاعل وأصبح رئيسا لوزراء العراق رغم افتقاده لأي خبرة في عالم السياسة والإدارة والاقتصاد ..

ولذلك يثور السؤال عن حقيقة هذا الكاظمي الذي لا يمت للكاظمية بصلة ما هي مؤهلاته لتبوأ هذا المنصب الأهم في الدولة العراقية ؟ وماذا كان يعمل قبل أن يقدم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي على تعيينه رئيسا لجهاز المخابرات العراقي ؟ ولماذا أبقاه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي رئيسا لجهاز المخابرات رغم تآمره عليه ؟ وكيف تقبلّ قادة شيعة السلطة فكرة أن يكون الكاظمي مرّشحا لرئاسة مجلس الوزراء في الوقت الذي رفضوا فيه ترشيح شخصيات سياسية مقتدرة مثل عزت الشابندر ومحمد شياع السوداني ؟ وما هو دور رئيس الجمهورية برهم صالح في ترشيح الكاظمي لهذا المنصب الأهم في الدولة ومن كان وراء صالح ؟

ان لقاء الكاظمي يوم أمس مع قناة العراقية الفضائية قد كشف للرأي العام جانبا مهما من حقيقة ما يمتلكه هذا الرجل من فهم و وعي وإدراك , كما صدم المتابعين بمدى نرجسيته الشخصية الفارغة وسذاجته في عالم السياسة والإدارة والاقتصاد , وكشف كذلك عدم قدرته على الحديث والتلّفظ بشكل سوي وأظهر عدم استيعابه وفشله حتى بفهم الاسئلة البسيطة الموّجهة له من قبل السيد نبيل جاسم الذي ظهر عليه التكلف وعدم الارتياح لأنه كان يدير الحوار بعقلية المسؤول المقيد وليس بعقلية الاعلامي الحر كما كان سابقا ..

والحقيقة الكبرى انه في هذا الحوار صدم العراقيون جميعا للمستوى الهزيل جدا الذي ظهر عليه رئيس الوزراء حتى بدا كأنّه يونس شلبي في مسرحية مدرسة المشاغبين ، ولعلّ وصفه لحكومته أنّها حكومة ( ارتداد اجتماعي ) هو تجسيد لهزالة وعيه وفكره من دون أن يعي أنّ الارتداد الاجتماعي هي حالة الانحطاط الأخلاقي والقيمي والتراجع عن القيم الأخلاقية والعقائدية السامية التي تصاب بها بعض المجتمعات , كما يحصل الآن في السعودية من تراجع أخلاقي وديني , وكذلك ما يحصل في بعض بلدان الخليج من تراجع قيمي وأخلاقي بسبب التطبيع مع إسرائيل .. وهو وصف حقيقي ، فحكومته هي فعلا حكومة الانحطاط السياسي والأخلاقي التي انتهى لها المجتمع العراقي بسبب حكومات أحزاب الفساد التي تسلطت على البلد بعد سقوط الديكتاتورية ..

المهم أن الحصيلة التي خرج بها كلّ من تابع هذا الحوار الفاشل بإمتياز والمتملّق إلى حد الاشمئزاز , هي أنّ رئيس شبكة الإعلام العراقي السيد نبيل جاسم لم يكن يهدف من الحوار مناقشة وضع الدولة العراقية في ظل هذه التدهور الأمني والصحي والاقتصادي , بل كان جلّ اهتمامه هو تلميع صورة من جاء به رئيسا لشبكة الإعلام العراقي , بالرغم من أنّه يستّحق هذا المنصب وبكلّ جدارة .. فقد كان الأولى بمدير الحوار السيد نبيل جاسم أن يتناول مع الكاظمي خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي التي قامت بها حكومته , ويسأله عن استمرار الحكومة بدفع الأموال لسلطة الإقليم خلافا للقانون في الوقت الذي لم يسلّم فيه الإقليم دينارا واحدا للخزينة العامة , ويسأله عن ارتباط بعض مساعديه بعصابات القتل والحرق والتدمير في محافظات الجنوب العراقي وما الذي فعله لإيقاف هذه العصابات التي تعبث بأمن البلد واستقراره , ويسأله عن دوره في أكبر صفقة للفساد بتاريخ العراق وهي صفقة تجديد عقود شركات الهاتف النّقال وما هي علاقته بحمادة الچرچفجي رئيس مجلس إدارة شركة الاثير ومالك شركة بوابة العراق , ويسأله عن تسليم مناصب الدولة العليا للفاسدين والمشبوهين والمدانين من قبل مجلس النواب العراقي كخالد العبيدي , ويسأله كذلك عن انبطاحه لإملاءات الكتل السياسية في الاستحواذ على مناصب الدولة العراقية العليا , ويسأله عن الاجراءات الفعلية التي قامت بها حكومته بتوفير الأجواء الصحية لإجراء الانتخابات المقبلة من حيث السيطرة على السلاح المنفلت والمال السياسي الحرام , ويسأله عن منافذ الإقليم وتهريب النفط وبيعه إلى إسرائيل , ويسأله عن ملّفات الفساد الكبرى التي توّرطت بها الكتل السياسية الفاسدة .. الحوار الذي أراده رئيس شبكة الإعلام نبيل جاسم لتلميع صورة الزعيم المنقذ , أعطى نتائج عكسية تماما .. ولم يفعل إلا أن ذكرّ الشعب العراقي المصدوم بسذاجة حاكمه الذي ظهر وكأنه المرحوم يونس شلبي !!!

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