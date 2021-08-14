“رجل الكهف” يقطع خلوته من أجل لقاح كورونا

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العمليات المشتركة تكشف عن نتائج اجتماعها مع البيشمركة
الخارجية:رئيس جمهورية ليتوانيا سيزور العراق قريباً
صالح: مسيحيي العراق ومسيحيي الشرق مكوّنٌ أصيل في المنطقة
الأعرجي ينقل رسالة من الكاظمي لأمير قطر لحضور مؤتمر”دول الجوار العراقي”
بأمر من الفاسد أبو مازن,,القضاء يرضخ ويُعيد قائممقام الشرقاط لمنصبه للمرة الثالثة
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حكومة الكاظمي:لن يتغير سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار أمر “مقبول”
الإحصاء التركية:العراقيين تصدروا قائمة الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا
الغزي يوجه بتشكيل فرق فرعية لمعالجة ملف المياه في المحافظات الجنوبية
عون يمنح موافقة استثنائية لحكومته على الإتفاق النفطي مع العراق
التخطيط النيابية:الحكومة لم تنفذ قانون الموازنة لغاية الأن
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الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
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- متابعات خاصة
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
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