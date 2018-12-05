سائرون يجدد رفضه للفياض

بغداد/شبكة أخبار العراق- تمسك ائتلاف سائرون، الأربعاء، بموقفه الرافض ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية, داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى تقديم أسماء من تكنوقراط لشغل وزارتي الدفاع والداخلية.وقالت النائب عن الائتلاف إيناس المكصوصي في تصريح صحفي لها اليوم: إن “موقف تحالف سائرون ثابت ولن يتغير تجاه ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية خلال الجلسة المقبلة”.وأضافت المكصوصي، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عليه تلافي الأزمة وتقديم أسماء من تكنوقراط من القادة العسكريين المجربين في معارك التحري ضد داعش الإجرامي لشغل وزارتي الدفاع والداخلية”.وأوضحت المكصوصي ان “ عبد المهدي سوف لن يحضر جلسة يوم غد الخميس.