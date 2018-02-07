صالح:مليارات المانحين لن تذهب الى جيوب “الحرامية”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، عن آلية دولية ـ وطنية مشتركة للاشراف على الأموال التي ستمنح للعراق خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده في الـ12 من شهر الحالي.وقال صالح،في حديث صحفي له اليوم: إن “منهج العبادي هو التصدي للفساد والقضاء عليه، وهو برنامج موجود ضمن منهج الحكومة ووثيقة الاصلاح الحكومي، كما لدينا تجارب سابقة مع المنظمات والمانحين بعد عام 2003”.وأضاف، أن “هناك آلية مشتركة دولية ـ وطنية للإشراف والرقابة على تنفيذ مشاريع بالأموال التي ستمنح للعراق خلال مؤتمر المانحين الذي سيقعد في الكويت الأسبوع المقبل، من اجل قطع شكوك تلك الدول”.وأكد المستشار الاقتصادي، أن “العراق يمتلك رؤية جديدة جعلته ينفتح على الاستثمارات الدولية”، لافتا إلى “لدينا مجلس اعلى للاعمار والاستثمار برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي للأشراف على تنفيذ المشاريع بشفافية”.ومن المقرر ان يعقد مؤتمر المانحين لدعم العراق في الـ12 من الشهر الحالي.