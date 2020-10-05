صالح يدعو ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام

صالح يدعو ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، خلال استقباله رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة رافل ياسين خضير، على  أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، أن “صالح، أكد على أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، والارتقاء بالأنظمة الإدارية في مؤسسات الدولة، بما يعزز الشفافية والنزاهة، مؤكداً دعمه الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الديوان لتحقيق هذه الأهداف”.من جانبه، ثمن رافل ياسين اهتمام ودعم رئيس الجمهورية لعمل ديوان الرقابة المالية في القيام بالمهام المنوطة به، وتطوير عمله وتذليل المصاعب التي تواجهه، مستعرضاً لسيادته سير عمل الديوان والخطط الموضوعة للفترة المقبلة.

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