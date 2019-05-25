صحيفة:العائلة البارزانية تعرض 10 ملايين دولات لمن يؤمن عودة “كريم” إلى أربيل

صحيفة:العائلة البارزانية تعرض 10 ملايين دولات لمن يؤمن عودة “كريم” إلى أربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة لبنانية، السبت، عن تقديم اربيل عروض مالية كبيرة ، وصلت إلى 10 ملايين دولار بهدف اطلاق سراح محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم الذي اعتقلته الشرطة الدولية “الانتربول” في بيروت الاسبوع الماضي، فيما اشارت إلى أن رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي دخل على خط الوساطة.وقالت صحيفة “الأخبار” في تقرير لها ، إن “رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان البرزاني، تدخّل بتكليف مباشر من مسعود البرزاني لمنع جلب كريم إلى بغداد، في وقت يؤكد فيه مطلعون على الحركة المصرفية العراقية أن التحويلات المالية بين أربيل وبغداد وبيروت تصاعدت بشكل كبير بهدف إنقاذ كريم من هذه الورطة، في ظلّ عروض مالية كبيرة، وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات، على أطراف عراقيةولبنانية للإفراج عنه”.واشارت الصحيفة إلى “إجراء زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، وساطة مع السلطات اللبنانية لإطلاق سراح كريم، بطلب مباشر أيضاً من البرزاني”، منوهة إلى “امتلاك علّاوي القدرة لإتمام هذه الوساطة، بحكم علاقته برئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري”.ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية عراقية قولها، إن “بغداد ترفض مساعي وضغوط أربيل للإفراج عن كريم، وخاصة أن المحافظ المقال مطلوبٌ للقضاء الاتحادي، وليس لقضاء الإقليم”، مؤكدة أنه “ما من مانع للإبقاء على كريم داخل الأراضي اللبنانية، وما يُشاع عن استعجال بغداد تسلّمه عارٍ من الصحة… نحن نريده، لكن نريد أن تأخذ العدالة مجراها”.يذكر ان تدخل العالئلة البارزانية لاينحصر في اطلاق سراح كريم بل عودته إلى أربيل وليس الى بغداد وهناك من يقول ان عبد المهدي سيحصل على الهدية مقابل تأمين وصول كريم الى أربيل.

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