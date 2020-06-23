طالباني يهدد بتعليق مشاركته في حكومة مسرور والبرلمان إذا تم قطع رواتب موظفي الإقليم

طالباني يهدد بتعليق مشاركته في حكومة مسرور والبرلمان إذا تم قطع رواتب موظفي الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي طالباني، الثلاثاء، أن تعليق المشاركة في الحكومة والبرلمان احد الخيارات للحزب.وقال شيخ جنكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “المجلس القيادي سيعقد اجتماعا، وفي حال عدم توصل حكومة اقليم كوردستان الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، ولم تكن هناك شفافية في الايرادات والمصروفات، فإن الاتحاد الوطني لن يقبل بقطع الرواتب”.وأضاف، أن “تعليق المشاركة في الحكومة والبرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة هي احدى الخيارات أمامنا”.

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