عباس:لن نقبل بالوساطة الأمريكية المنفردة

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القانونية النيابية:إعادة المال العام المسروق من السارق وإطلاق سراحه مخالف للقانون
حزب طالباني:تشكيل حكومة مسرور متوقفة على مرشح حزبنا لمحافظ كركوك
صحيفة أمريكية:الجيش العراقي بموجب أمر عبد المهدي سيكون تحت أمرة أبو مهدي المهندس
نيجيرفان يشارك في مؤتمر النخب الكردية في إيران
نائب:الفساد سيد القرارات في العراق
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ماكسيموف للعامري:روسيا “مهتمة” في تطوير طاقة العراق
النجيفي:الربط السككي بين العراق وإيران سيفرض عقوبات أمريكية على العراق
غوتيريش: العراق سدد للكويت 48 مليارا و300 مليون دولار
نائب:العراق بحاجة إلى مايقارب الـ 120 مليار دولار لتسديد ديونه الداخلية والخارجية
صحيفة:تحرك نيابي لإتخاذ إجراءات عقابية بحق الإقليم
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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