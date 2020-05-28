قريباً..افتتاح جامعة طهران في العراق!!!

قريباً..افتتاح جامعة طهران في العراق!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم، الخميس، عن اتفاق مع الجانب الايراني لاستكمال مشروع فرع جامعة طهران في العراق.وقال كاظم في بيان: “لقد اتفقنا اليوم مع السفير الايراني على استكمال مشروع استحداث فرع في العراق من جامعة طهران للعلوم الطبية لتقديم التعليم الطبي والخدمات العلاجية داخل العراق”.واضاف ان “التشريعات العراقية النافذة وفرت بيئة داعمة للتعليم الجامعي واشترطت متطلبات علمية حاكمة لافتتاح فروع للجامعات الأجنبية ولاسيما تلك التي لها صدى إيجابي في التصنيفات المختصة”. يذكر ان العراق لايحتاج الى هذه الجامعة ولكنها ستكون معسكرا لتجنيد الشباب العراقي لصالح إيران ومشروعها الخبيث.

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