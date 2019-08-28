كوركيس:مغادرة المنتخب الوطني إلى البحرين مطلع الشهر المقبل

كوركيس:مغادرة المنتخب الوطني إلى البحرين مطلع الشهر المقبل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس، موعد مغادرة وفد المنتخب الوطني الى العاصمة البحرينية المنامة استعداداً لخوض اولى مباريات اسود الرافدين في تصفيات كأس العالم.وقال كوركيس في تصريح صحفي، إن “المنتخب الوطني لكرة القدم، سيتجمع في محافظة كربلاء في الـ30 من شهر آب الجاري”، مشيراً إلى أن “اللاعبين المحترفين سينضم بعضهم الى التجمع فيما يلتحق البعض الاخر في البحرين مباشرة”.واوضح أن “وفد المنتخب الوطني سيغارد من مطار النجف الدولي الى العاصمة البحرينية المنامة في الثاني من شهر ايلول المقبل، على ان يواجه اصحاب الارض في الخامس من الشهر ذاته في اولى مبارياته بالتصفيات”.يذكر ان قائمة اسود الرافدين ستصدر خلال اليومين المقبلين. 

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