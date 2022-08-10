مؤسسة المستقبل الاقتصادية:الحكومة وأحزابها سرقت (30)مليار دولار من المال العام خلال 2021

مؤسسة المستقبل الاقتصادية:الحكومة وأحزابها سرقت (30)مليار دولار من المال العام خلال 2021
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مؤسسة المستقبل الاقتصادية منار العبيدي، الاربعاء، في بيان ، إن “سبع دول اعلنت حجم صادراتها الى العراق في ٢٠٢١ والتي بلغت اكثر من ٣٧ مليار دولار حسب التقارير الرسمية الصادرة من هيئات الكمارك في تلك الدول”.وأضاف العبيدي، “بالمقابل اعلنت هيئة الكمارك العراقية عن بياناتها التي نشرها الجهاز المركزي للإحصاء والتي ذكرت فيها بان حجم استيرادات العراق الكلية بلغت ١٦ مليار دولار أمريكي وأن حجم استيرادات العراق من هذه الدول السبع بلغت ٧ مليار دولار فقط بفارق ٣٠ مليار دولار”.وأوضح، ان “هذا الفارق الكبير يدل على حجم البضائع الغير مسجلة الداخلة الى العراق عبر المنافذ غير الرسمية او بطرق غير رسمية ادت الى خسارة العراق لأكثر من ٣ ترليون دينار عراقي كحد ادنى نتيجة عدم استحصال الكمارك المواد الداخلة مما يعكس حجم الهدر الحاصل في مجال المنافذ الحدودية والتي طال الحديث عنها كثيرا الا انها لازالت وبشكل واضح بعيد عن الكفاءة المطلوبة”.وأشار العبيدي الى أن “البنك المركزي العراقي قام ببيع اكثر من ٣٧ مليار دولار امريكي في ٢٠٢١ أغلبها كان لتغطية استيرادات العراق حسب بيانات البنك المركزي”.

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