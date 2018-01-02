مؤسس “سناب شات” ينفق 4 ملايين دولار في حفل رأس السنة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أنفق إيفان سبيغل، مؤسس تطبيق “سناب شات”، 4 ملايين دولار، لإقامة حفل رأس السنة في لوس أنجلوس، حسب ما أفاد موقع “تي إم زي”. ووفقا للموقع المختص بأخبار المشاهير، فقد أقام سبيغل الحفل في مجمع “إل أيه لايف”، وهو مجمع ترفيهي ضخم بلوس أنجلوس، يحتوي على عدد من المطاعم والمسارح.وقام صاحب التطبيق الشهير بتأجير “مسرح مايكروسوفت” وكل المحلات والمطاعم المواجهة للمسرح، داخل المجمع.وأنفق سبيغل، المليونير ذو الـ”27 عاما”، 4 ملايين دولار على حفلة “سناب شات” الضخمة من جيبه الخاص.وأكد الموقع أن “سناب شات” خططت للحفلة منذ شهور، وقامت بدعوة 5 آلاف شخص، من ضمنهم موظفين “سناب شات” في الخارج، كما أحيا المغني الكندي المعروف “دريك” الحفل بعرض خاص.