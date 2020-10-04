بالوثيقة..مذكرة قبض بحق عبد اللطيف لأنه كشف خيانة هادي العامري في بيع قناة خور عبدالله للكويت

بالوثيقة..مذكرة قبض بحق عبد اللطيف لأنه كشف خيانة هادي العامري في بيع قناة خور عبدالله للكويت
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة تحقيق الكرادة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، مذكرة إلقاء قبض بحق النائب السابق وائل عبد اللطيف على إثر دعوى أقامها رئيس تحالف الفتح هادي العامري ضده.وقال المكتب الإعلامي لتحالف الفتح في بيان ، إنه “في خطوة تهدف إلى ردع المفلسين الذين يمارسون التشهير واللعب على خلط الأوراق من خلال اعتمادهم نهج التصريحات الصفراء لاستهداف “الرموز الوطنية” بهدف تحقيق بعض الغايات المشبوهة، كان للقضاء كلمة الفصل بعد أن أبطل جميع التهم والأكاذيب التي افترى بها وائل عبد اللطيف في إحدى لقاءاته التلفزيونية ضد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ليصدر بعدها مذكرة إلقاء القبض بحق عبد اللطيف على إثر الدعوى التي رفعت ضده، ليُفتضح زيف ادعاءاته الصبيانية وترهاته الساذجة غير المسؤولة”.وأضاف البيان، أننا “سنتخذ طريق القضاء والملاحقة القانونية ضد كل من تسول له نفسه ومهما علا موقعه للقيام ببث الإشاعات المغرضة واعتماد التسقيط عبر الكذب والافتراء سواء في وسائل الاعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي .وتابع: “لم ولن نتهاون أبداً في اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق فريق من المحامين مشكل لتحريك الدعاوى القضائية ضد كل من يعمل على التدليس وإطلاق التصريحات المسيئة ضد رموزنا الوطنية”.هذا واتصل النائب السابق عبداللطيف بشبكة أخبار العراق هاتفيا اليوم ، وبين أنه حضر أمام قاضي التحقيق وقدم تعهدا بعدم الإشارة ألى هادي العامري  في الحوارات المتلفزة او الصحيفة ، واكد أنه تفاجىء اليوم بصدور امر القبض التي جاءت لخلط الأوراق. يذكر ان عبد اللطيف كشف في لقاء متلفز له بوقت سابق الدور الخياني للضمير الايراني هادي العامري ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت مقابل رشوة 50 مليون دولار عندما كان العامري وزيرا للنقل في زمن المالكي.

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