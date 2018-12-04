مصدر نيابي:فشل اجتماع عبد المهدي مع الكتل السياسية لتمرير كابينته
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بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بفشل اجتماع رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي مع الكتل السياسية الذي عقد للاتفاق على تمرير مرشحي الكابينة المتبقية.وافاد المصدر:ان”اجتماع قادة الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب مع عبدالمهدي انتهى دون التوصل الى اتفاق”.واضاف، ان”مجلس النواب سيعقد جلسته في حال اكتمال النصاب للتصويت على المرشحين سواء بالقبول او الرفض”.يشار الى ان الكتل السياسية عقدت اجتماعا مع عبدالمهدي في مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي. وسلم عبدالمهدي يوم امس، السير الذاتية للمرشحين للوزارات الثماني المتبقية في كابينته الوزارية الى رئاسة مجلس النواب للتصويت على منحهم الثقة خلال جلسة اليوم.