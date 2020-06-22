مصر:ردنا سيكون واضحاً في حال عدم إيقاف ملء سد النهضة الاثيوبي

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حزب طالباني يرفض قرار مسرور بتخفيض رواتب موظفي الإقليم
الصفار:اقتراض خمسة مليارات دولار من الخارج و15 ترليون دينار من الداخل لسد العجز لمدة شهرين!
المالية النيابية:العراق خسر 147 مليون دولار في يوم واحد بسبب نافذة العلاق الفاسدة
الزرفي:رواتب رفحاء والمزدوجة انهكت الخزينة والشعب العراقي مع بقاء الأمريكان
الزرفي:عبد المهدي حطم الاقتصاد العراقي لصالح إيران
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
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