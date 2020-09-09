منظمة بدر:تخفيض عديد القوات الأمريكية في العراق ” كذبة”

منظمة بدر:تخفيض عديد القوات الأمريكية في العراق ” كذبة”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علق القيادي في منظمة بدر النائب عن تحالف “الفتح” كريم عليوي، الأربعاء (09 أيلول 2020)، على انسحاب قوات امريكية جديدة من العراق، وفق ما أعلن عنه مسؤولون بالإدارة الأمريكية.وقال عليوي، في حديث صحفي، إن “قرار مجلس النواب العراقي واضح، وهو إخراج كل القوات الاجنبية من العراق وعلى رأسها القوات الامريكية ويكون الانسحاب بشكل كلي وليس سحب أجزاء منها، والحكومة العراقية ملزمة في تطبيق القرار”.وأضاف، أن “إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب جزء من القوات الامريكية من العراق بين حين وآخر، هو دعاية انتخابية له”.وتابع عليوي، أن “ترامب يريد إيصال رسالة إلى الشعب الأمريكي بأنه غير راضٍ بالبقاء في العراق، لكن هو يسعى عكس ذلك ويريد بقاءً طويل الأمد لتنفيذ المخططات في المنطقة”.

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