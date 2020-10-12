نائب:الكاظمي “رضخ” لمطالب الكرد ونرفض الإتفاقية حول سنجار

نائب:الكاظمي “رضخ” لمطالب الكرد ونرفض الإتفاقية حول سنجار
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا ، الاثنين ، أن الحكومة تدرك ان مصالحها مع الكرد هامة وحيوية ولذلك رضحت ظاهريا لمطلب الاتفاقية حول سنجار دون علم نواب المحافظة.وقال الجربا في تصريح  صحفي، إن “الاتفاق الذي عقد برئاسة مكتب رئيس الوزراء مرفوض كون بنود الاتفاقية غامضة”.وأضاف أن “هذه الاتفاقية لايمكن القبول بها مالم نطلع على حيثيات بنودها”، مبينا ان “اكثر من ٢٠ نائبا وقعوا على رفض بقاء الوضع على ماهو عليه وجعل سنجار بيد قوات البيشمركة والقوات الأخرى”.وأشار الجربا إلى ان “مكتب الكاظمي رضخ ظاهريا لشروط مجحفة وبنود غامضة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *