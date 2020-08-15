نائب:تحرك سياسي للسيطرة على مكاتب مفوضية الانتخابات

نائب:تحرك سياسي للسيطرة على مكاتب مفوضية الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون، عباس عليوي، السبت (15 اب 2020)، عن ’’تحرك’’ قوى سياسية، من أجل السيطرة على مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات، لغرض التلاعب وتزوير نتائج الانتخابات المبكرة، على حد تعبيره.وقال عليوي في حديث صحفي: “هناك تحرك تجريه بعض القوى السياسية، من أجل السيطرة على مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات، لغرض التلاعب وتزوير نتائج الانتخابات المبكرة”.واضاف: “حتى الآن لا توجد ضمانات تدل على عدم قدرة أي جهة على التلاعب بنتائج الانتخابات، ولهذا على الحكومة الاستعانة بالأمم المتحدة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية”.وشدد بالقول “على الحكومة العراقية ايضاً، ابعاد كل الجهات السياسية عن عمل مفوضية الانتخابات، ومنع سيطرة اي جهة سياسية على اي مكتب للمفوضية في الانتخابات، واي منصب داخل المفوضية، لضمان اجراء انتخابات نزيهة، تكون مرضية للشعب العراقي”.

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