نائب:رفع علم المثليين في بغداد “سابقة خطيرة”

نائب:رفع علم المثليين في بغداد “سابقة خطيرة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب كاطع الركابي، الاحد، وزارة الخارجية الى استدعاء سفراء الاتحاد الاوربي في بغداد بعد رفع علم المثليين.وقال الركابي في تصريح  صحفي،ان” رفع بعض سفارات الاتحاد الاوربي علم المثليين في بغداد سابقة خطيرة في بلد اسلامي وفي شهر كريم لافتا الى ان ماحدث مستنكر وغير مقبول”.ودعا الركابي، وزارة الخارجية الى “استدعاء سفرات الاتحاد الاوربي ممن قاموا برفع علم المثليين في بغداد لاستنكار ماحدث باعتباره يمثل تجاوز على الاعراف والتقاليد في بلد عربي اسلامي”.وكانت بعثة الاتحاد الأوربي في العراق رفعت، الأحد، علم المثليين وبشكل رسمي داخل الأراضي العراقي، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.وتمثل هذه الخطوة استفزازا غير مسبوق نظرا لطبيعة المجتمع العراقي المحافظة ومحاولات ادخال الثقافات الدخيلة عليه المنافية للاخلاق والدين. 

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