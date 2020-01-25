نائب:ليس من صلاحية حكومة تصريف الأعمال المصادقة على جولة التراخيص النفطية الخامسة

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب يوسف الكلابي، السبت، أن مجلس الوزراء استغل انشغال الشعب بالتظاهرات واقدم اليوم على كارثة. وقال الكلابي في بيان ، إن “مجلس الوزراء ووزير الكهرباء نيابة عن المجلس الوزاري للطاقة ورغم عدم صلاحيتهم استغلوا انشغال الشعب بالمظاهرات واقدموا اليوم على كارثة تصديق الجولة الخامسة للتراخيص النفطية والتي يشوبها الف علامة استفهام وملف فساد نقوم بالتحقق منه، حيث لم يعلن عن الموضوع ابداً”. واضاف: “نحن في لجنة النزاهة لدينا لجنة فرعية بخصوص جولات التراخيص اثبتت وجود كوارث وهدر يقدر بأكثر من ٣٥ مليار دولار”. وكان مجلس الوزراء.