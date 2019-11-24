نائب كردي:الأحزاب الكردية لاتعارض التعديلات الدستورية

نائب كردي:الأحزاب الكردية لاتعارض التعديلات الدستورية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة، الأحد، وضع اي فيتو كردي بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة، مبينا زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني حسمت الكثير من القضايا العالقة بخصوص التعديلات.وقال همزة في تصريح  صحفي، ان ” الاحزاب الكردية لا تعارض اجراء التعديلات الدستورية سيما الخاصة بالاصلاح السياسي ونظامه الديمقراطي”.واضاف ان “زيارة رئيس الاقليم نيجرفان البارزاني الى بغداد وضعت الكثير من النقاط على الحروف واسهمت في حل الكثير من القضايا العالقة بخصوص تعديل الدستور”.واوضح همزة ان “البارزاني ابلغ القيادات السياسية في بغداد عدم وجود اي معارضة للتعديلات شريطة عدم ضياع حقوق الشعب الكردي او انقاص منها على حساب المحافظات الاخرى  فضلا عن الحفاظ على النظام الديمقراطي الاتحادي”.

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