نائب كردي سابق:حكومة مسرور سرقت حتى أموال المساجد

نائب كردي سابق:حكومة مسرور سرقت حتى أموال المساجد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي السابق ورئيس حزب المستقبل سركوت شمس الدين، الثلاثاء، عن فساد كبير في ملف أوقاف كردستان.وقال شمس الدين في حديث صحفي، إن “وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان مسجلة لديها 4200 مسجد، وفي الحقيقة الرقم مبالغ جدا، ولا يصل كاقصى حد إلى 3 آلاف مسجد”.وأضاف أن “الغرض من هذا الأمر، يتعلق بفساد في التخصيصات والرواتب، فضلا عن كون المئات من المساجد تدار من الأهالي والمتبرعين، وكذلك الأحزاب الإسلامية في الإقليم”.وأشار إلى أن “وزير الاوقاف ينتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا الحزب ليس غريبا عنه الفساد في كل المؤسسات، حتى لو كانت مؤسسة دينية وبيوت الله، فهو لا يهتم لذلك”.وتتهم حكومة إقليم كردستان بوجود الآلاف من الموظفين الفضائيين في دوائرها ومؤسساتها العسكرية والمدنية.

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