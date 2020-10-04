نائب يحذر الحكومة من الاعتماد على القروض لسد العجز المالي

نائب يحذر الحكومة من الاعتماد على القروض لسد العجز المالي
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت النائبة عن تحالف القوى انتصار الجبوري، الأحد، من الاعتماد على القروض لسد العجز المالي كون ذلك سيثقل الأجيال ويدخل البلاد في ازمة لا يمكن تجاوزها، مؤكدة أن البرلمان حدد محاور عدة للنقاش أمام اللجنة المالية .وقالت الدليمي في تصريح  صحفي، إن “هناك روايات متضاربة بشأن فقدان 6 تريليونات من الاقتراض المحلي”، مبينة أن “مجلس النواب حدد محاور عدة للنقاش أمام اللجنة المالية خلال الجلسة القادمة تمس بشكل مباشر حياة المواطنين”.وأضافت ان “الحكومات العراقية المتعاقبة تتحمل مسؤولية عدم تقديم إدارة حقيقية لتعظيم إيرادات الدولة والاعتماد فقط على القطاع النفطي”، مبينة أن “مجلس النواب دعا إلى مناقشة عدة محاور أبرزها طلب الحكومة الاقتراض مجددا بالإضافة إلى مسألة تأخر الرواتب وكذلك صرف المستحقات المالية للشرائح الأخرى”.وحذرت الجبوري حكومة الكاظمي من “الاعتماد على القروض كونها ستثقل كاهل الاجيال القادمة وتدخل البلاد في أزمة اقتصادية لايمكن تجاوزها”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *