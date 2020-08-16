نائب ينسحب من تحالف “الحرامية” بزعامة عمار

نائب ينسحب من تحالف “الحرامية” بزعامة عمار
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن تيار الحكمة، أسعد المرشدي، اليوم الأحد، انسحابه من تحالف عراقيون الذي يضم مجموعة من النواب المتورطين بسرقة المال العام برئاسة  اللص الاكبرعمار الحكيم.وقال المرشدي في بيان، إنه “لا يخفى عن الجميع انني منذ دخولي الى مجلس النواب العراقي وانا اعمل بروح المسؤولية بعيدا عن كل الضغوطات السياسية والشخصية وبما ان المناخ الديمقراطي هو الخيمة التي نعمل تحت سقفها فأنني اعلن انسحابي من تحالف (عراقيون) لاسباب خاصة”.

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