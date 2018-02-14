نواب حزب الدعوة يتحالفون مع (الفتح)

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في حزب الدعوة الإسلامية, الأربعاء, عن عزم اغلب نواب الحزب في ثلاث محافظات خوض الانتخابات المقبلة في تحالف “الفتح” بدلا من ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وتحالف “النصر” برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال المصدر ، إن “نواب حزب الدعوة الإسلامية في محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى سيخوضون الانتخابات المقبلة ضمن ائتلاف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري بدلا من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء والقيادي في الحزب حيدر العبادي”. وأضاف المصدر، أن “قرار نواب الحزب في المحافظات الثلاث خوض الانتخابات بمعزل عن قيادتها الحزبية جاء لأسباب عدة بضمنها ان قائمة النصر التي يتزعمها العبادي مزدحمة بشخصيات سنية فاعلة في تلك المحافظات ما يعني عدم إمكانية تنافس نواب الحزب مع تلك الشخصيات داخل محافظاتهم”.واوضح المصدر، أن “مقبولية ائتلاف دولة القانون في المناطق المحررة ضعيفة مقارنة مع ائتلاف الفتح الذي يضم معظم قيادات الحشد الشعبي صاحبة الفضل في إعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق ما يزيد من حظوظ الفتح إمام دولة القانون”، مؤكدا أن “تلك الخطوة لا تعد انشقاقا عن الحزب بل إجراء لوجستي”.