نيجيرفان:نحن مع مرشح إيران لرئاسة الوزراء

نيجيرفان:نحن مع مرشح إيران لرئاسة الوزراء
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- حدد رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الخميس، موقف الاقليم من ترشيح رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة.وقال بارزاني في بيان ، إن “بلدنا العزيز يواجه ظروفاً وتحديات صعبة، تتطلب من كل القوى والأطراف السياسية تجاوز خلافاتها والإسراع في الاتفاق على آلية تشكيل حكومة اتحادية حسب الأصول الدستورية وعلى أساس توافق حقيقي يضمن استقرار الحكومة وتنفيذ التزاماتھا، وأھمھا في هذه المرحلة الوقوف أمام  أخطار التحديات والأزمات المركبة التي تواجهها العراق”.وأضاف، أن “رئاسة إقلیم كردستان تؤكد على إيمانها باستقرار العراق السياسي والأمني والعمل الدؤوب من أجله وهذا يتطلب تشكيل حكومة جديدة وبدعم كافة الجهات الوطنية، ومن هذا المنطلق نرحب بترشيح مصطفى الكاظمي  من القوى الولائية الايرانية لمنصب رئيس الوزراء “.ودعا بارزاني “الجميع الى دعم الكاظمي للانتهاء من مهام تكليفه وتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن”.

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