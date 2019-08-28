وزير الداخلية يوجه بانجاز المشاريع المقرة في البرنامج الحكومي

وزير الداخلية يوجه بانجاز المشاريع المقرة في البرنامج الحكومي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الأربعاء، بتحقيق اعلى نسبة في انجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي.وذكر مكتب الياسري في بيان ، ان “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري ترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي بحضور عدد من القادة الأمنيين ومدراء الدوائر في مكتبه بالوزارة”.وأضاف ان “الياسري اطلع خلال الاجتماع على المشاريع المتعلقة بعمل دوائر وزارة الداخلية المدرجة ضمن فقرات البرنامج الحكومي، مستمعاً الى شرح تفصيلي بالنسب المنجزة لكل مديرية بحدود تخصيصاتها المالية في الموازنتين الجارية والاستثمارية لعام 2019”.وأكد الياسري بحسب البيان على “مضاعفة الجهود من أجل الانتهاء من انجاز المشاريع المقرة في البرنامج الحكومي”، موجهاً “باتباع أقصر الطرق في التعاملات الإدارية بين دوائر الوزارة وتذليل المعوقات انسجاماً مع البرنامج الحكومي”.وأشار الى “أهمية المتابعة الميدانية من قبل القادة والمدراء المعنيين لعمل الضباط والمنتسبين في مختلف القطاعات”، فيما اوعز “بتبسيط الإجراءات المتبعة في انجاز معاملات المواطنين في الدوائر الخدمية والأمنية كافة وبما يتلاءم مع توجهات سيادته بهذا الأمر”.ووجه “بضرورة الإسراع في انجاز المشاريع الخدمية وتحديداً ما يتعلق بصيانة مراكز الشرطة في مختلف محافظات البلاد وإعادة تأهيل بنايات الدوائر التابعة للوزارة”، لافتاً إلى “أهمية تحقيق أعلى نسبة في انجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي”.

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