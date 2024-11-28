حزب طالباني:الأسبوع المقبل بداية اجتماعات تشكيل حكومة الإقليم الجديدة

حزب طالباني:الأسبوع المقبل بداية اجتماعات تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي، اليوم الخميس، أن تبدأ الاجتماعات بين الأحزاب السياسية لمناقشة تشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة في الأسبوع المقبل.وقال فتحي في تصريح صحفي، ان “الاجتماعات بين الأحزاب من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل ولكن آلية هذه الاجتماعات غير معروفة حتى الآن حيث لم يتم الخروج بنتائج محددة”، مرجحا ان “يكون الأسبوع المقبل موعدا لبدء التفاهمات بين الأحزاب السياسية الكردية للتفاوض على تشكيل حكومة جديدة”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني لا يرفض الاجتماع مع أي طرف وهو مستعد للتفاهم حول جميع المواضيع ولكنه في نفس الوقت لا يتنازل عن مواقفه ومستعد لجميع أشكال التفاهم والتحالف”.يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت في وقت سابق على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان.

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