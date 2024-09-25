رشيد يدعو وزارة التجارة إلى دعم السلة الغذائية

رشيد يدعو وزارة التجارة إلى دعم السلة الغذائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية دعم “السلة الغذائية” وتعزيز استقرار أسعار السوق.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم،  في قصر بغداد، وزير التجارة أثير داود الغريري”.وبحث اللقاء، حسب البيان، “ملف الأمن الغذائي والتطور الجاري في المجالات التجارية والاقتصادية”.وأكد الرئيس، حسب البيان، “أهمية دعم السلة الغذائية وتأمين مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها وتعزيز الاستقرار في أسعار السوق”. وأشار إلى “ضرورة دعم القطاع الخاص عن طريق تأمين التسهيلات اللازمة ليؤدي دوره في توفير السلع الأساسية، فضلاً عن الاهتمام بتطوير التبادل التجاري وتحقيق التوازن بيننا وبين باقي دول العالم وبما يعود بالنفع على العراق”. من جانبه، قدّم وزير التجارة شرحا حول سير العمل في الوزارة والخطط الموضوعة للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين عبر توفير مفردات البطاقة التموينية وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي والتجاري في البلاد. 

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