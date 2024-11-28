روسيا تحذر الولايات المتحدة من استمرار دعمها لأوكرانيا

روسيا تحذر الولايات المتحدة من استمرار دعمها لأوكرانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حثت روسيا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة على ضرورة وقف ما أسمته «دوامة تصعيد» بشأن أوكرانيا لكنها قالت إنها ستواصل إبلاغ واشنطن بتجارب إطلاق الصواريخ لتجنب «أخطاء فادحة». بينما أكدت أنها لا تزال تعمل على نشر صاروخ «سارمات» الباليستي العابر للقارات ضمن الخدمة القتالية، على الرغم من التأخيرات والمشكلات التقنية التي واجهت تطويره.وقال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي في رسالة واضحة إلى واشنطن نقلتها وسائل إعلام رسمية: «توقفوا، يجب ألا تفعلوا هذا بعد الآن. يجب ألا تزودوا كييف بكل ما تريده.. لا تشجعوها على مغامرات عسكرية جديدة، إنها بالغة الخطورة».وتابع قائلاً: «الإدارة الأمريكية الحالية عليها أن توقف دوامة التصعيد تلك… ببساطة يتوجب عليهم ذلك وإلا فسيصبح الموقف خطراً للغاية بالنسبة للجميع بما يشمل الولايات المتحدة نفسها».ووافقت روسيا الأسبوع الماضي على تعديل في العقيدة النووية يخفف الشروط اللازمة لقرار استخدام الأسلحة النووية.وجاءت تعليقات ريابكوف بعد أيام قليلة من إطلاق روسيا ما وصفته بأنه صاروخ (أوريشنيك) باليستي فرط صوتي متوسط ​​المدى جديد ضد أوكرانيا. وقال ريابكوف إن الإطلاق بعث برسالة واضحة إلى الغرب.

في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أمس، بأن موسكو لا تزال تعمل على نشر صاروخ «سارمات» الباليستي العابر للقارات ضمن الخدمة القتالية، على الرغم من التأخيرات والمشكلات التقنية التي واجهت تطويره.وقالت إن الصاروخ RS-28 Sarmat»، المعروف بلقب «الشيطان 2»، مصمم لحمل رؤوس نووية متعددة وقادر على استهداف مناطق بعيدة تشمل الولايات المتحدة وأوروبا. وشهد مشروع تطوير الصاروخ تأخيرات عديدة ومشكلات أثناء الاختبارات.وفي وقت سابق من هذا العام، ذكر خبراء الأسلحة أن الصاروخ «سارمات» تعرض لما وصف بـ«فشل كارثي» خلال اختبار إطلاق، ما أدى إلى حدوث حفرة كبيرة في موقع الإطلاق بشمال روسيا.ورغم هذه التحديات، تؤكد روسيا التزامها بنشر الصاروخ الذي يمثل جزءاً من استراتيجيتها لتعزيز قدراتها النووية بعيدة المدى.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إن روسيا أطلقت الصاروخ «أوريشنيك»، رداً على استخدام أوكرانيا للمرة الأولى صواريخ باليستية أمريكية من طراز «أتاكمز» وصواريخ كروز بريطانية من طراز «ستورم شادو» لضرب أراضٍ روسية بموافقة من الغرب. وقال الكرملين إن روسيا ليست ملزمة عملياً بتحذير الولايات المتحدة قبل إطلاق صاروخ «أوريشنيك» لأنه متوسط المدى وليس عابراً للقارات، لكن موسكو أبلغت الولايات المتحدة على أي حال بذلك قبل 30 دقيقة من الإطلاق.

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