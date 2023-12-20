مصدر سياسي:على الحكومة التحقيق في ثراء محافظ البصرة (أسعد العيداني)

مصدر سياسي:على الحكومة التحقيق في ثراء محافظ البصرة (أسعد العيداني)
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بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، ان “الثراء الفاحش لمحافظ البصرة اسعد العيداني يمثل نقطة مفصلية مهمة توضع امام هيئة النزاهة، إضافة الى ان هناك حديث عن قيام المحافظ بالتوقيع على توزيع قطع أراضي في مناطق مختلفة داخل المحافظة”.وأضاف ان “احدى المرشحات طلبت الدعم الجماهيري من اجل الفوز بالانتخابات مع منح ضمانات بتوزيع قطع أراضي سكنية على المواطنين، وهذا الامر مخالف لقانون الانتخابات ولتوجيهات حكومة السوداني”.ولفت الى أن اموال العيداني من سرقة المال العام تجاوزت 11 مليار دولار في حسابات موزعة في دبي وطهران ولندن وبيروت وإسطنبول ، وأضاف المصدر، يجب تحرك الحكومة الاتحادية لإيقاف أي توقيع قام به اسعد العيداني يتعلق بتوزيع قطع أراضي في البصرة، لحين تدقيق هذه الأراضي ومعرفة المستحقين الحقيقين لها وكذلك التحقيق من أين لك هذا؟. وهذا الامر كان يجب ان يتم العمل به قبل الانتخابات لضمان المنافسة العادلة، من دون استخدام موارد الدولة والترغيب والترهيب للوصول الى السلطة من جديد”.يذكر ان العيداني ولائي وخائن وتابع إيراني .

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