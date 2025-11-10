مفوضية الانتخابات:أجهزة العد الإلكتروني مصممة لقراءة الرموز المطبوعة داخل الورقة فقط

مفوضية الانتخابات:أجهزة العد الإلكتروني مصممة لقراءة الرموز المطبوعة داخل الورقة فقط
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي،الاثنين، أن الحبر المستخدم خلال عملية التصويت لا يطبع على ورقة الاقتراع ولا يؤثر على قراءتها من قبل أجهزة العد الإلكتروني، وذلك رداً على منشورات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن بصمة الناخب قد تتسبب بإبطال صوته.وقالت الغلاي في تصريح صحفي، إن “الحبر الانتخابي المستخدم معتمد من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو حبر آمن وغير قابل للطباعة على ورقة الاقتراع”، مشيرةً إلى أن “جميع المواد الانتخابية خاضعة للفحص الفني لضمان دقة عملية التصويت والعد والفرز”.وأضافت أن “أجهزة العد الإلكتروني مصممة لقراءة الرموز المطبوعة داخل الورقة فقط، ولا تتأثر بأي أثر جانبي مثل بقايا الحبر على اليد أو أطراف الورقة”، داعيةً الناخبين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد حصراً على تعليمات المفوضية المنشورة عبر القنوات الرسمية.وختمت الغلاي بالتأكيد على أن “العملية الانتخابية مؤمّنة من الناحية التقنية، وكل ما يثار بشأن الحبر الانتخابي لا أساس له من الصحة، ولا يؤثر بأي شكل على سلامة التصويت أو النتائج”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *