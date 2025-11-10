مفوضية الانتخابات تعلن جاهزيتها ليوم التصويت العام

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل،الاثنين، ان “كافة الاستعدادات ليوم الاقتراع العام، المقرر إجراؤه يوم غد الثلاثاء، قد اكتملت بشكل كامل، والمفوضية أنهت جميع الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، بما يشمل توزيع المواد الانتخابية، وتجهيز مراكز ومحطات الاقتراع”.

وأضاف جميل ان “المفوضية تعمل على مدار الساعة وبجهوزية عالية على مختلف الصعد، لضمان تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وفي بيئة آمنة ومهيأة بالكامل، وندعو الناخبين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم”.

وأكد ان “المفوضية ملتزمة بشكل تام بتطبيق التعليمات والإجراءات التي تكفل نزاهة الاقتراع وشفافيته، ومستمرة في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان أن تكون يوم غد محطة ديمقراطية ناجحة تعكس إرادة المواطنين”.