نائب:الرئاسة البرلمانية وراء الفشل البرلماني
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب زهير الفتلاوي، الاثنين، أن رئاسة البرلمان تعمدت عدم نشر أسماء النواب المتغيبين بشكل دائم، ولا سيما أولئك الذين جددوا ترشيحهم في الانتخابات الحالية، وذلك لأغراض انتخابية وبضغط من بعض رؤساء الكتل السياسية.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان لم تستجب لمطالب نيابية وشعبية متكررة بنشر أسماء النواب الذين يتغيبون بشكل دائم عن جلسات المجلس، خصوصاً من بين المرشحين مجدداً، وذلك لأسباب انتخابية واستجابة لضغوط سياسية من بعض رؤساء الكتل”، محملاً رئاسة مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن غياب الشفافية في التعامل مع الأعضاء المتقاعسين عن أداء واجباتهم التشريعية.وأضاف أن “هذه الدورة النيابية تُعد من أسوأ الدورات البرلمانية بسبب كثرة حالات الغياب التي أدت إلى تعطيل النصاب وتأجيل التصويت على قوانين مهمة، ما جعل البرلمان الحالي في موقف حرج أمام الرأي العام خلال فترة الانتخابات”.ودعا الفتلاوي الناخبين إلى “عدم تجديد الثقة بالنواب الذين أساؤوا للمؤسسة التشريعية من خلال تقصيرهم وتغيبهم المستمر عن الجلسات”، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تكرار ذات المشكلات في الدورة المقبلة.يذكر أن الدورة النيابية الخامسة وُصفت بأنها من أضعف الدورات بسبب كثرة الغيابات وضعف الدور الرقابي، إذ لم تُجرَ خلالها أي عملية استجواب لمسؤولين رغم توفر ملفات استجواب مكتملة لدى رئاسة المجلس.

