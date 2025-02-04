وصول المدرب الكرواتي( كوران بيركوفيتج) إلى بغداد لتوقيع العقد الرسمي مع الاتحاد العراقي لكرة اليد

وصول المدرب الكرواتي( كوران بيركوفيتج) إلى بغداد لتوقيع العقد الرسمي مع الاتحاد العراقي لكرة اليد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل المدرب الكرواتي كوران بيركوفيتج لكرة اليد صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد تمهيدا لتوقيع العقد الرسمي مع الاتحاد العراقي لكرة اليد.وذكر مراسلنا؛ أن بيركوفيتج سيحضر اليوم مباراة الكرخ والجيش ضمن مباريات دوري النخبة، كما سيحضر مباراة الحشد والشرطة التي تجري يوم غد في قاعة نادي الجيش.وأضاف مراسلنا؛ أن بيركوفيتج سيستلم المهمة كمدرب لمنتخب العراق الوطني لقيادته في بطولة كأس العرب وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .يذكر أن المدرب الكرواتي كوران بيركوفيتج هو مدرب ولاعب سابق وأشرف على تدريب منتخب كرواتيا الوطني عام 2024 حيث قاده للترشح لبطولة العالم التي أحرز فيها المنتخب الكرواتي المركز الثاني مؤخرا وحاصل على شهادة EHF – Master coach وهو مدرب معتمد من الاتحاد الأوربي لكرة اليد.

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