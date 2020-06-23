حزب بارزاني للعصائب:أنتم زعاطيط السياسة والإجرام والخيانة

حزب بارزاني للعصائب:أنتم زعاطيط السياسة والإجرام والخيانة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، على تصريحات النائب عن كتلة صادقون الجناح السياسي لميليشيا العصائب عدي عواد بشأن حديث استخدام المدافع لحل المشاكل مع الإقليم.وقال باجلان في حديث صحفي، إن “هذه التصريحات والعنتريات التي لم تقتل ذبابة  وليست غريبة علينا من مراهقي السياسة والاجرام وكل مايقولونه هو تغطية على فشلهم وهؤلاء لا يفقهون شيئا لا من السياسة ولامن الدستور ولامن نظم الفدرالية ويتصورن محافظات الإقليم كباقي محافظات الجنوب لكي يعيث فيها فسادا”،وأضاف أن ” النائب عدي عواد تناسى انه منذ تأسيس الدولة العراقية حتى  2017 حاولت حكومات بغداد بكل الطرق والوسائل طمس هويتنا وابادتنا وبكل أنواع الجرائم والأسلحة المحرمة والكيمياوي وقنابل النابالم والجينو سايد ولم ينجحوا”. وأشار إلى أن “النائب عواد دائما مايتهجم بطريقة غير لائقة على الكرد ورموزهم ويقوم بتوجيه الإساءة إلى قادة وزعامات  ونتحداه أن يتجول في مدينته التي انتخبته أو يقوم بزيارة مقرات حزبه بدون فوج من الحماية إن كان صادقا”.وكان النائب عن كتلة صادقون، الجناح السياسي، لحركة عصائب أهل الحق، عدي عواد، رأى ، امس الإثنين (22 حزيران 2020) لو أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية، وحكومة اقليم كردستان، حُلت بالمدافع، لكان “أفضل”، من حلها عبر حوار الوفود، فيما رأى ان هناك حل بسيط سيجبر تركيا على القدوم راكعة نحو العراق للقبول باية تسوية لملف الحرب على حزب العمال.وقال عواد، في ، إن “زيارات وفود الإقليم الى بغداد عبارة عن شاي وكيك، وهي عبارة عن زيارة بين دولتين وليس بين مركز وجزء آخر من العراق”.وأضاف: “المفروض ان تمتنع الأحزاب العراقية عن استقبال الوفود الكردية”.واشار عواد الى أن “هناك حكومة في الاقليم تتعامل مع حكومة بغداد كند لها”، مبينا أن “القوانين التي تشرع في بغداد لا تطبق في الاقليم”.

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