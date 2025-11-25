آخر تحديث:
سافايا يؤكد على بقاء الحشد الشعبي باعتباره قوة “شرعية”!!
مفوضية الانتخابات تستبعد المرشح الفائز (مهند الخزرجي) لفقدانه حسن السيرة والسلوك
البنك المركزي: اموال العراق تذهب إلى استيراد البضائع
السوداني:العراق حريص على تطوير العلاقات مغع الأمم المتحدة
الداخلية:ضبط أكثر من (14) طناً من المخدرات الإيرانية وتفكيك 1200 شبكة لتجارة تلك المخدرات
إسرائيل مستمرة بغرق الهدنة في غزة وقتل العشرات من أهلها
الولايات المتحدة وأوكرانيا يتفقان على خطة السلام وإيقاف الحرب مع روسيا بما يضمن سيادة أوكرانيا
إسرائيل تواصل خرقها لخطة ترامب “السلام في غزة”
مصر تدعو إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة
الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب (3) آلاف شرطي في قطاع غزة
نائب سابق:الاستثمار النفطي ليس في صالح العراق مما يتطلب موقفاً وطنياً لإصلاح ذلك
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق
خبير اقتصادي:الإصلاح الجمركي والقضاء الفعلي على الفساد استقرار لسعر صرف الدولار
وزارة الزراعة تدعو إلى توسيع استثمار الطاقة الشمسية في تشغيل منظومات الري
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
العيداني يطمح أن يكون هو رئيس الحكومة المقبلة حتى ولا دينار يبقى في الخزينة
وزارة المالية بشأن فضيحة اختفاء(2.5) تريليون ديناراً من صندوق الرعاية الاجتماعية..وزير العمل يصرف مبالغ خارج الضوابط
الميليشياوي وزير العمل يسرق (2.5) تريليون ديناراً من صندوق الرعاية الاجتماعية
خبير اقتصادي:”اختفاء” (47) مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024
النزاهة: إطلاق سراح (9.275) سارقا للمال العام لشمولهم بقانون العفو العام!
