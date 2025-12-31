ائتلاف المالكي: الإمام “الغائب” أبلغ خامنئي بحسن اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي، الأربعاء، تأخر الكتل السياسي في حسم اسم المرشح لرئاسة الوزراء، لافتا الى ان هذه الكتل قد تحتاج الى مدة شهر كامل من اجل حسم رئاسة الوزراء.وقال الكركوشي في حديث صحفي، ان “الكتل السياسية امامها الكثير من العمل، حيث لايتربط عملها بحسم المناصب المتعلقة بالرئاسات فقط، بل هناك توزيع للحصص في الحكومة المقبلة”.وأضاف ان “مسألة التوزيع لا تتعلق بقوى الاطار التنسيقي فقط، بل ان جميع القوى لديها حصصها التي ستعمل على إعادة ترتيب اوراقها من اجل حسم توزيعها بين مختلف الأطراف وفقا للاستحقاقات الانتخابية”.وبين ان “آلية التوافق والتفاهم حول منصب رئيس الوزراء قد تستغرق المزيد من الوقت وان الإمام المهدي عج قد ابلغ خامنئي مساء امس بحسن اختيار المرشح، وربما ستحتاج الأطراف السياسية شهراً كاملا قبل حسم اسم المرشح وتكليفه برئاسة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية”. 

