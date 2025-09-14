الإطار:الحشد لا “يجلس مع الأمريكان”!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الإطار الحشدوي، عدي الخدران، الاحد، إن “التصريحات التي أدلى بها أحد مستشاري رئيس الوزراء قبل أيام بشأن جلوس قادة الحشد مع الأمريكيين على طاولة اجتماع واحدة غير صحيحة إطلاقاً، فجميع قيادات الحشد لم ولن يشاركوا بأي اجتماع أمني أو عسكري يحضره أي ممثل عن القوات الأمريكية”.وأضاف الخدران في حديث صحفي، أن “قيادات الحشد الشعبي لا تمتلك أي تواصل مع القوات الأمريكية، ولا تحضر أي اجتماع يكون فيه وجود لهذه القوات”، مشيراً إلى أن “تصريحات مستشار السوداني تهدف فقط إلى إرسال رسائل اطمئنان للأمريكان وتبييض صورة معينة لدى الشارع العراقي”.وفي وقت سابق، أكد “خالد اليعقوبي” وهو من مستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مسؤولي الحشد الشعبي يحضرون الاجتماعات الخاصة بالإصلاحات الأمنية والعسكرية “بحضور الجانب الأمريكي”، كما أشار إلى وجود نقاشات كبيرة مع واشنطن حول الفصائل ودورها أيام حرب داعش، حين كان سلاح الجو الأميركي يوفر الغطاء الجوي لهم.

