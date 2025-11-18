الإطار:تشكيل الحكومة الجديدة ستكون ضمن المدة الدستورية

 بغداد/ شبكة أحبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي ورئيس كتلة تصميم، النائب عامر فايز العامري، الثلاثاء، أن الآلية التي اعتمدها الإطار ستساهم بشكل فعّال في تسريع التوافق على اختيار رئيس الحكومة المقبل، وستنعكس إيجاباً أيضاً على ملف اختيار رئيس الجمهورية.وقال العامري في تصريح صحفي، إن “البيان الذي أصدره قادة الإطار التنسيقي عقب اجتماعهم أمس بشأن إعلان الكتلة الأكبر، سيُسهّل عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد ضمن المدد الدستورية المحددة”.وأضاف أن “قادة الإطار أكدوا خلال الاجتماع حرصهم الشديد على الالتزام بالمدد الدستورية الخاصة بتشكيل الرئاسات الثلاث والحكومة المقبلة”، مشيراً إلى أن “قوى الإطار ستجري حوارات مهمة مع القوى الوطنية على نحو عام”.يذكر أن قادة الإطار التنسيقي عقدوا اجتماعاً مساء الاثنين في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث شددوا على أن “التعاون الوطني الشامل يمثل الأساس لعبور المرحلة القادمة وترسيخ الاستقرار السياسي”، كما ناقشوا بالتفصيل المعايير المعتمدة لاختيار رئيس الوزراء. 

