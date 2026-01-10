الإطار: لا يوجد مرشح تسوية لرئاسة الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، عبد الهادي السعداوي، اليوم السبت، أن ما يُتداول في بعض الأوساط السياسية والإعلامية بشأن وجود مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء بدعم أميركي، لا يعدو كونه أوهامًا لا أساس لها من الصحة. وقال السعداوي، في تصريح صحفي، إن “اختيار رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي يخضع للأوزان الانتخابية، ولا تحكمه أي تأثيرات خارجية، باستثناء المشورة دون فرض إرادات”.وأضاف أن “الحديث عن مرشح تسوية مدعوم من الولايات المتحدة تروّج له بعض الجهات السياسية والإعلامية، مؤكدًا أن هذه الطروحات غير واقعية ولا تستند إلى معطيات حقيقية”.وأشار السعداوي إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب شخصية قوية ومتزنة قادرة على إدارة الملفات الداخلية والخارجية بكفاءة، مبينا أن “الوقت ما يزال مبكرًا للخوض في مسألة تسمية رئيس الوزراء المقبل، إلا أنه توقع أن ينحصر خيار رئاسة الحكومة في نهاية المطاف بين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني”.

