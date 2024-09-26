الخارجية:توقيع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية مع ليتوانيا

الخارجية:توقيع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية مع ليتوانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية مع ليتوانيا.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين التقى، بوزير خارجية ليتوانيا غابرييليوس لاندسبيرجيس، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء امس الاربعاء “.وأضافت، أنه “خلال اللقاء، جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد وتطبيق مبادئ القانون الدولي“.وأشارت إلى، أنه “في ختام اللقاء، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين البلدين، فضلاً عن تنسيق العمل المشترك“.

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